Israel cancela encontro com ministro alemão A visita do ministro alemão das Relações Exteriores, Joschka Fischer, a Israel - a primeira de um alto funcionário europeu desde a instalação do novo governo de Ariel Sharon, no mês passado - teve um início turbulento nesta segunda-feira, quando o ministro da Justiça do Estado judeu cancelou uma reunião com o visitante por meio de uma breve nota. Yosef Lapid, ministro da Justiça de Israel, cancelou o encontro devido a "disputas com relação ao local" onde seria realizado, disse um porta-voz. Lapid exigia que Fischer o visitasse em seu gabinete em Jerusalém Oriental, a porção da cidade sagrada capturada por Israel durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e reivindicada pelos palestinos como capital de seu futuro Estado independentee soberano. Quando a recusa de Fischer foi informada, Lapid cancelou a reunião, disse Tazhi Moshe, porta-voz do ministro israelense. "A Alemanha não ditará onde Israel tem ou deixa de ter soberania em Jerusalém", esbravejou Moshe. A Embaixada da Alemanha informou não ter sido notificada sobre o cancelamento e diz que a reunião ainda está prevista para ocorrer amanhã em Jerusalém Ocidental. O porta-voz de Lapid descartou sugestões de que o ministro estaria causando deliberadamente um incidente diplomático. "Fomos notificados que, de acordo com o protocolo, Fischer deveria visitar o ministro em seu gabinete", disse Moshe. Fischer tem reuniões previstas com líderes israelenses e palestinos. Espera-se que o chamado "roteiro para a paz" seja o assunto dominante dos encontros. Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e Organização das Nações Unidas (ONU) - o chamado "Quarteto" de mediadores do Oriente Médio - entregaram aos israelenses e palestinos diversas versões provisórias do plano para análise. Recentemente, autoridades norte-americanas e britânicas avisaram que o último rascunho terá de ser aceito conforme foi redigido. Ontem, no entanto, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon disse a seu gabinete que quer fazer 15 alterações no documento. Estados Unidos e Grã-Bretanha garantem que as diretrizes serão anunciadas assim que o recém-indicado primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, conseguir a ratificação de seu governo pelo Parlamento, o que deve ocorrer este mês. Apesar de Israel ter recebido com satisfação as notícias da visita de Fischer, que é popular no Estado judeu e é considerado um amigo, uma segunda rusga surgiu após ter sido aventada a possibilidade de um encontro entre ele e o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat. Tanto Israel quanto os Estados Unidos declararam Arafat "persona non-grata" e pressionaram para o surgimento de líderes alternativos. Líderes da UE, no entanto, consideram Arafat um representante legítimo do povo palestino. "Não temos o direito de dizer ao ministro de Exterior alemão com quem ele deve ser reunir ou não. Porém, ele está ciente de nossa opinião (sobre reunir-se com Arafat), que é muito clara", disse Jonathan Peled, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel. UE A União Européia (UE) criticou nesta segunda-feira uma ofensiva do Exército de Israel contra a Cisjordânia como equivalente a uma "punição coletiva" aos palestinos. "A presidência da UE está particularmente preocupada com as operações israelenses em Tulkarem", uma cidade da Cisjordânia, dizia o comunicado. O documento foi divulgado pelo governo da Grécia, atual ocupante da presidência rotativa da UE. "Esse tipo de operação é inaceitável, pois a população de toda uma cidade é mantida sob toque de recolher e até mesmo escolas são ocupadas. Isso toma a forma de punição coletiva e apenas alimenta o ódio e a violência", diz o comunicado. E acrescenta: "Nós compreendemos que Israel tem a necessidade de proteger seus cidadãos, mas estamos convencidos de que isto só será obtido com eficácia por meio da implementação imediata, recíproca e paralela, pelas duas partes, de um roteiro para a paz." O chamado "roteiro para a paz" é a mais recente iniciativa de uma estratégia para acabar pacificamente com o conflito entre israelenses e palestinos.