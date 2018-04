Israel cancela ida a cúpula sobre proliferação nuclear

Não foi divulgado oficialmente pelo governo israelense o motivo do cancelamento da visita. Mas, segundo afirmava ontem a imprensa de Israel, o premiê estaria insatisfeito com a possibilidade de a Turquia e o Egito levantarem a questão do arsenal nuclear israelense durante a cúpula. Os dois países, que mantêm relações diplomáticas com Israel, defendem um Oriente Médio livre de armas atômicas.

A mesma posição é defendida por 22 países da Liga Árabes. Essas nações insistiram ontem para que a Agência Internacional de Energia Atômica pressione Israel a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, também declarou ser a favor de um Oriente Médio livre de armas atômicas - o que incluiria os israelenses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.