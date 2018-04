Israel captura barco que tentava furar bloqueio em Gaza

O veleiro Estelle tentou quebrar o embargo imposto por Israel depois que o grupo islâmico Hamas cercou o território em 2007. Os israelenses argumentam que precisam garantir o bloqueio para evitar tráfico de armas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou comunicado elogiando a operação militar e acrescentou que "não há crise humanitária em Gaza". "Se os direitos humanos fossem realmente importantes para estes ativistas eles teriam navegado pela Síria. Nós continuaremos protegendo nossas fronteiras", disse ele.

Seis navios israelenses pararam o Estelle e soldados com máscaras subiram no veleiro e ordenaram que fosse conduzido ao porto de Ashdod, segundo a porta-voz dos ativistas, Victoria Strand. As informações são da Associated Press.