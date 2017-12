Israel captura comandante do Hamas em Hebron Tropas israelenses capturaram o comandante do grupo islâmico Hamas na cidade de Hebron, na Cisjordânia, depois de cercar seu esconderijo. O chefe do Hamas, Eymad Qawasmeh, é suspeito de ter enviado diversos atacantes suicidas em suas missões, incluindo dois que explodiram em ônibus israelenses no dia 31 de agosto, matando 16 pessoas. Qawasmeh saiu de seu refúgio depois de receber ordem para despir-se, a fim de provar que não carregava armas. A casa onde ele se encontrava foi demolida.