Israel causou desastre ecológico no Mediterrâneo, diz Líbano O Líbano acusou Israel de ter causado o maior desastre ambiental no Mar Mediterrâneo, em todos os tempos. Segundo o governo libanês, o desastre teria acontecido depois do bombardeio israelense a tanques de combustível em uma usina elétrica. O ministro do meio-ambiente libanês, Yacoub Sarraf, disse que a quantidade de óleo que vazou para o mar é comparável aos desastres com os petroleiros Exxon Valdez e Amoco Cádiz. ?Entre 10 mil e 15 mil toneladas de óleo vazaram no mar?, disse Sarraf á agência de notícias AFP. O acidente com o Exxon Valdez aconteceu em 1989, quando o navio da companhia de petróleo Exxon bateu num recife no Alasca, causando uma tragédia ambiental, afetando quase 2 mil km da costa da região. O acidente teria acontecido depois do bombardeamento da usina em Jiyeh, duas semanas atrás. Segundo Sarraf, todo o ciclo de biodiversidade foi afetado e a região sofrerá terríveis conseqüências.