Israel cerca cidade palestina com tanques O Exército israelense enviou hoje para os arredores da cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia, 40 tanques e dezenas de blindados de transporte de tropas, informou uma emissora de TV de Israel. O reforço militar bloqueou todos os acessos à cidade, que está fortemente cercada. Ao noticiar o envio de novas unidades militares para a região, a emissora acrescentou que a decisão de cercar Jenin foi tomada pelo governo israelense para conter a nova onda de ataques suicidas de grupos radicais palestinos contra alvos judaicos. Até o início da noite, as autoridades militares negavam-se a responder se a intenção do Exército israelense era a de manter a cidade bloqueada, ou preparar algum ataque contra supostas células terroristas no local. Jenin, cidade sob administração da Autoridade Palestina (AP), é considerada reduto do grupo extremista Jihad Islâmica pelos organismos de segurança de Israel. Foi de Jenin que partiu o camicase palestino que, no domingo, detonou uma bomba que levava junto ao corpo no interior de um café da periferia de Haifa, no norte de Israel, causando a própria morte e ferimentos em 15 pessoas. Denunciando o sobrevôo de Jenin por caças israelenses, integrantes da AP declaram-se em "alerta máximo" por causa da concentração de tropas na cidade. Ao mesmo tempo, o grupo radical islâmico Hamas anunciou o aumento do número de voluntários para cometer atentados suicidas em Israel. Na quinta-feira, um terrorista suicida do Hamas explodiu uma bomba na pizzaria Sbarro, em Jerusalém, matando 16 pessoas - incluindo ele mesmo e o turista brasileiro de São Paulo, Jorge Balazs. Balazs foi sepultado no domingo em Israel. Uma de suas filhas, Deborah Balazs da Costa Faria, e sua viúva, Flora Rosenbaum, ambas brasileiras, também ficaram feridas no atentado e recuperam-se no hospital Hadassah Ein Keren, de Jerusalém. Em meio à escalada da violência, iniciada em setembro, os palestinos enterraram uma garota de 8 anos morta a tiros no domingo, durante um choque entre soldados israelenses e pistoleiros árabes, em Hebron. A Rádio Israel também anunciou hoje a morte de um palestino que forçou a passagem num bloqueio da estrada que liga Ramallah e Jerusalém e foi baleado por policiais israelenses.