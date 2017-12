Israel cerca complexo de Arafat e prende 20 palestinos O exército de Israel cercou novamente o complexo onde encontram-se ainda alguns prédios da administração da Autoridade Palestina, comandada por Yasser Arafat, e prendeu 20 palestinos suspeitos em Ramallah. A operação foi conduzida horas após Arafat ter nomeado um novo gabinete e horas antes do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, reunir-se com o presidente norte-americano George W. Bush. A Rádio Israel disse que o exército entrou no complexo e concluiu a destruição de três prédios que haviam sido bombardeados na quinta-feira passada. O exército de Israel negou a informação. O porta-voz do Exército afirmou que os soldados apenas cercaram o complexo para evitar a saída de atiradores palestinos. Autoridades palestinas também afirmaram que as forças permaneceram do lado de fora. Arafat, que encontrava-se dentro do complexo, não estava armado. Esta é a segunda incursão em Ramallah em menos de uma semana. Na quinta-feira passada, tropas israelenses bombardearam o QG de Arafat, matando um guarda e ferindo outros sete. Soldados israelenses também estão efetuando prisões em outras cidades da Cisjordânia como Tulkarem, Hebron e Kalkiliya.