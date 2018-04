Israel chama Ahmadinejad de 'piromaníaco obsessivo e incontrolado'

JERUSALÉM - O governo de Israel criticou duramente o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, nesta quinta-feira depois de este ter elogiado o desaparecimento de sionistas em discurso dado nesta quinta-feira no Líbano.

"São palavras de um piromaníaco obsessivo e incontrolado. Não vamos servir o estopim a ele", assinalou o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores israelense, Yigal Palmor, em reação ao discurso feito nesta quinta pelo líder iraniano em um ato em Bint Jbeil, perto da fronteira do Líbano com Israel.

No segundo dia de sua visita oficial ao país, Ahmadinejad elogiou o grupo xiita Hezbollah e sua resistência, que, segundo ele, "provocou a amarga derrota dos sionistas e introduziu o temor e o desespero nos seus corações". Bint Jbeil foi bombardeada por Israel durante a guerra mantida com o Hisbolá em 2006 e reconstruída com dinheiro iraniano.

Espera-se que Ahmadinejad retorne ainda hoje a Beirute para se despedir do presidente libanês, Michel Suleiman, e pôr fim à sua primeira visita ao país.