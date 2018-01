Israel colocará mais baterias antiaéreas contra o Iraque Israel colocou uma segunda bateria de mísseis anti-mísseis Arrow no centro do país. Uma foto na primeira página do jornal Yediot Ahronot mostrou o radar da bateria Arrow já colocado em Ein Shemer, a leste da cidade central israelense de Hadera. Os mísseis serão colocados mais tarde. A bateria foi colocada apesar da oposição da população local, que teme as radiações do radar, segundo o Yediot. A medida ocorre em meio a conjecturas de que os EUA atacarão o Iraque, embora a Casa Branca tenha dito ontem que ainda não adotou uma decisão a respeito. Em caso de os EUA atacarem o Iraque, seguramente o regime de Bagdá responderá disparando foguetes contra Israel. Durante a Guerra do Golfo Pérsico em 1991, o Iraque disparou 29 mísseis Scud contra o Estado judeu. Quase todos caíram em Tel Aviv, mas levavam apenas ogivas convencionais.