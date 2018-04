Israel, com Lieberman, se aproxima da Rússia "O senhor se importaria de conversar sem intérpretes?", perguntou o premiê russo, Vladimir Putin, e seu convidado, o chanceler israelense, Avigdor Lieberman, respondeu que não lhe passava pela cabeça outra maneira de negociar. Os dois, então, conversaram em russo, como se a reunião entre eles este mês fosse uma recepção a um rapaz local que prosperou no exterior. Em certo sentido, o evento foi exatamente isso. Lieberman é um imigrante da ex-União Soviética, e a recepção calorosa na Rússia pode ser um sinal do que está por vir. Suas duras posições perturbaram o governo de Barack Obama, mas em Moscou não parecia haver esse excesso de sensibilidade. O episódio mostrou uma oportunidade de vislumbrar como Israel e Rússia pretendem navegar juntos pelas correntes turbulentas do Oriente Médio, principalmente em relação ao conflito palestino-israelense e o Irã. O novo governo de Israel manifestou reservas quanto à nova política externa dos EUA em relação a esses dois temas e, portanto, a viagem de Lieberman pode facilmente ser vista como medida tática - fazendo uso de seu acesso à Rússia para sugerir que Israel se torne menos dependente dos EUA e busque mais a ajuda de Moscou. Mesmo que se trate apenas de blefe, esta guinada em direção à Rússia - que busca desempenhar um papel maior no Oriente Médio - reflete as mudanças que podem ser atribuídas, até certo ponto, às reações diante da ênfase dada por Obama à melhoria das relações com o mundo árabe e islâmico por meio da diplomacia, e ao congelamento do crescimento dos assentamentos construídos na Cisjordânia. Desde o colapso soviético, as relações da Rússia com Israel melhoraram cada vez mais; entre as razões estão um milhão de imigrantes que deixaram a URSS rumo a Israel. Por causa da imigração, a Rússia mantém laços sociais com Israel mais fortes do que os mantidos pelos EUA. Ao mesmo tempo, a Rússia mantém fortes interesses diplomáticos e econômicos com os países árabes e o Irã, laços que não quer danificar. Moscou se relaciona com o Hamas, em Gaza, e com o Hezbollah, no Líbano, apesar das objeções de Israel. A Rússia está construindo uma usina nuclear civil no Irã e demonstra menor disposição em recorrer a sanções para evitar que Teerã obtenha armas nucleares do que os EUA. Trata-se de um ponto de atrito com Israel e, ao menos por enquanto, não parece que Lieberman tenha obtido grande sucesso em convencer o Kremlin a ser mais agressivo contra o Irã.