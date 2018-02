Israel começa a aliviar bloqueio em cidades palestinas As medidas aprovadas pelo governo de Ariel Sharon para aliviar o bloqueio nas cidades reocupadas da Cisjordânia começaram a ser aplicadas lentamente hoje. Os palestinos, por sua vez, qualificaram as medidas como uma "cortina de fumaça" e, pelo segundo dia consecutivo, milhares de árabes desafiaram um toque de recolher em Nablus. Ariel Sharon ordenou ao Exército que execute uma série de medidas para amenizar as duras condições de vida da população palestina da Cisjordânia, entre elas a redução de horas do toque de recolher e a concessão de autorização a 12 mil palestinos para que trabalhem em território israelense, informou a rádio estatal de Israel. O Exército levantou o toque de recolher na cidade de Qalqiliya por "tempo indeterminado" e a Marinha de Guerra recebeu instruções para ampliar a zona de exclusão marítima no litoral da Faixa de Gaza para 12 milhas náuticas, o que viabilizará o trabalho dos pescadores palestinos. O porta-voz do Ministério das Finanças de Israel, Eli Yosef, disse ainda que "em um ou dois dias" serão enviado 70 milhões de shekels (cerca de US$ 15 milhões) ao ministro palestino das Finanças, Salem Fayed, referentes a impostos que deveriam ser repassados aos palestinos e estão congelados desde janeiro de 2001. No entanto, os anúncios foram qualificados por Nabil Abu Rudeina, porta-voz do líder palestino Yasser Arafat, como uma "cortina de fumaça" e denunciou o prosseguimento "das medidas de punição coletiva" contra seu povo. O chefe da equipe de negociadores e ministro de governo palestino, Saeb Erekat, observa as medidas como "uma gentileza para a imprensa". De acordo com Erekat, "o fechamento dos territórios continua igual, o toque de recolher continua igual e a impossibilidade de locomoção segue a mesma". Ele será o chefe da delegação palestina que em 5 de agosto se reunirá em Washington com o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell. A reunião prevista para hoje entre os ministros de Finanças de Israel e da Autoridade Palestina foi cancelada, informou a rádio estatal israelense, sem especificar o motivo. O ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, pretende encontrar-se nas próximas horas com o ministro palestino de Interior, Abdelrizak Yehiye. Eles deverão analisar as medidas anunciadas na semana passada - sob pressão dos Estados Unidos após um ataque aéreo israelense que deixou 16 mortos, inclusive nove crianças - para amenizar a vida dos palestinos. Enquanto isso, continua a polêmica em torno de um acordo de cessar-fogo unilateral que as milícias palestinas estavam prestes a declarar quando Israel promoveu o ataque da semana passada. Ben-Eliezer admitiu perante as comissões de Defesa e Relações Exteriores do Knesset (Parlamento) que sabia, antes do ataque a Gaza, que os ativistas da Tanzim - milícia ligada ao movimento político Fatah, liderado por Arafat - estavam preparados para anunciar uma trégua. Segundo o ministro, tratava-se apenas de "uma idéia" lançada por ativistas políticos sem influência sobre os chefes das milícias armadas palestinas. No entanto, Arafat disse em seu quartel-general na cidade cisjordaniana de Ramallah que estava a par da iniciativa de cessar-fogo unilateral. "Havíamos chegado a um acordo. Mas ele foi totalmente anulado após o ataque dos caças F-16 de Israel a Gaza", declarou. Segundo ele, os esforços para a obtenção de uma trégua prosseguirão.