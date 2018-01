Israel começa a discutir o roteiro da paz Ao formular o roteiro para a paz no Oriente Médio, os Estados Unidos aceitarão levar em conta as preocupações israelenses com segurança e a necessidade de pôr fim ao "terrorismo", garantiu um enviado especial do primeiro-ministro Ariel Sharon, após um encontro com funcionários do alto escalão do governo americano. "Estou confiante de que os Estados Unidos levarão a sério nossos pontos de vista à medida que o processo seguir em frente", disse Dov Weisglass, chefe do Estado Maior de Sharon. "Israel terá mais uma oportunidade de comentar o roteiro para a paz depois que ele for entregue formalmente às partes", garantiu Weisglass. A mensagem foi transmitida depois de um encontro de Weisglass e outras autoridades israelenses com a conselheira de segurança nacional Condoleezza Rice, o secretário de Estado Colin Powell, o subsecretário de Defesa Douglas Feith e o especialista em Oriente Médio do Conselho de Segurança Nacional Elliott Abrams, entre outros funcionários do governo americano. Durante entrevista coletiva concedida hoje, Powell disse que Israel "apresentou alguns comentários preliminares" e espera que os palestinos façam o mesmo. Indicando que o governo americano quer o início rápido das negociações de paz, Powell disse que os dois lados devem debater as idéias entre si. Ele também reiterou que Israel deve interromper a construção de assentamentos judaicos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.