Israel comemora decisão dos EUA sobre assentamentos

Foi a primeira vez que Benjamin Netanyahu falou publicamente sobre a nova política norte-americana, explicada na última sexta-feira pela secretária de Estado Hillary Clinton. O primeiro-ministro israelense falou pouco antes da chegada de um enviado da Casa Branca, que retornava ao Oriente Médio para começar uma nova rodada de negociações de paz indiretas. As conversações diretas fracassaram.

Os EUA admitiram na semana passada que não houve sucesso na pressão sobre Israel para que ampliasse uma moratória nas construções em assentamentos. Os palestinos querem essas terras como parte de seu futuro Estado independente e não aceitam negociar com os israelenses caso as construções continuem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

Netanyahu criticou o governo do presidente norte-americano Barack Obama por se concentrar na questão dos assentamentos, segundo ele um problema "secundário". Os palestinos, porém, exigem uma mudança na postura israelense sobre a questão e consideram esse tema crucial. As informações são da Associated Press.