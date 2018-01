Israel completa retirada de Belém e do norte da Faixa de Gaza Israel concluiu na manhã desta terça-feira a retirada de suas tropas de territórios autônomos palestinos de Belém, na Cisjordânia, e no norte da Faixa de Gaza, informou a edição online do jornal israelense Haaretz. A retirada é fruto de uma decisão alcançada na tarde de ontem na reunião de altos funcionários da segurança israelense e palestina, presidida pelo enviado especial norte-americano Anthony Zinni. O encontro aconteceu um pouco antes da chegada do vice-presidente americano Dick Cheney a Israel. Na madrugada desta terça-feira, seis palestinos e um israelense morreram durante enfrentamentos armados na Cisjordânia e Gaza, informaram autoridades militares de Israel. O israelense morto, um oficial de pára-quedismo, foi abatido por membros da resistência palestina próximo ao vale do rio Jordão.