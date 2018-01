Israel completa retirada do sul do Líbano nos próximos dias O ministro da Defesa de Israel, Amir Peretz, anunciou nesta terça-feira que o Exército israelense abandonará completamente o sul do Líbano no próximo fim de semana ou no início da semana que vem. Numa reunião da Comissão Parlamentar para Assuntos de Defesa e de Assuntos Exteriores, em Jerusalém, Peretz afirmou que as tropas israelenses abandonarão o país vizinho mesmo sem chegar a um acordo sobre a autoridade das forças da ONU para abrir fogo. O ministro explicou que a razão da demora para a retirada das tropas israelenses é a falta de um acordo sobre a capacidade da Força de Interposição das Nações Unidas no Líbano (Finul) para atirar contra possíveis alvos que ameacem o cessar-fogo. No sábado passado, soldados do Exército libanês tomaram posições ao longo da fronteira, ao sul de Nakura. As tropas regulares libanesas foram acompanhadas por membros da força multinacional. O Exército israelense se retirou da região pouco depois. Peretz revelou à Comissão Parlamentar que "durante as duas últimas semanas, 10 atacantes suicidas foram interceptados em diferentes fases do planejamento de atentados em Samaria e na Judéia (Cisjordânia)".