Israel compra 50 aviões F-16 A aviação militar israelense fechou um acordo com a companhia norte-americana Lockheed Martin Aeronautics para a aquisição de cerca de 50 aviões F-16I, que serão gradualmente entregues entre 2006 e 2009, informou nesta quarta-feira o Ministério da Defesa israelense através de um comunicado. O acordo foi assinado nesta terça-feira em Paris, no Salão Aeronáutico de Le Bourget. O diretor-geral da Defesa do Estado judeu, Amos Yaron, afirmou que os aparelhos aumentarão de "forma considerável a capacidade de defesa israelense". O valor da transação não foi informado.