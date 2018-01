Israel concorda em troca de prisioneiros com o Hezbollah Israel concordou, em princípio, com a troca de 400 prisioneiros árabes, entre eles 200 palestinos, com o grupo guerrilheiro libanês Hezbollah. O acordo, mediado com a Alemanha, poderá envolver a libertação de Marwan Barghouti, o mais alto líder palestino sob custódia israelense, mas a questão ainda não está fechada. Como parte do acordo, o Hezbollah trataria de libertar o empresário Elhanan Tannenbaum e devolver os corpos de três soldados israelenses, todos capturados pela guerrilha em 2000. Israel, por sua vez, libertaria Abdel Karim Obeid e Mustafa Dirani, dois líderes guerrilheiros capturados no final da década de 80 e início dos anos 90. Como parte das negociações, o Hezbollah pediu aos grupos palestinos Hamas, Jihad Islâmica e ao partido Fatah que montem uma lista dos prisioneiros que gostariam de ver soltos.