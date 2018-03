Israel condena palestino por treinar com a Al-Qaeda Uma corte militar israelense condenou um palestino a 27 anos de prisão por ter treinado ao lado da rede extremista Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden, e por planejar atentados contra israelenses. O caso de Nabil Okal, de 29 anos, representa a primeira vez em que Israel condena um palestino por acusações de ligação com a Al-Qaeda, informou o Exército israelense. Outros palestinos acusados de trabalhar com a rede foram detidos, mas ainda não foram julgados. Como membro do grupo islâmico Hamas em operação na Faixa de Gaza, Okal viajou em 1998 para o Afeganistão, onde encontrou um assessor de Bin Laden e participou de um treinamento num campo da Al-Qaeda, dizia o veredicto pronunciado pela corte marcial, nesta segunda-feira. No campo, Okal aprendeu a fazer bombas, inclusive algumas com agentes químicos. Ele foi detido em junho de 2000 na Faixa de Gaza, quando pretendia retornar ao Afeganistão para receber mais treinamento, prossegue o veredicto. O advogado de Okal, Tamim Younis, disse a jornalistas que seu cliente nega todas as acusações apresentadas pelos israelenses. Okal trajava um uniforme marrom, utilizado no sistema penitenciário israelense, e ouviu em silêncio a leitura do veredicto em hebraico, traduzido simultaneamente em árabe para ele. O promotor militar capitão Ronen Shor disse a jornalistas que Okal nunca aderiu à Al-Qaeda, mas treinou ao lado do grupo com a intenção de atacar alvos israelenses. A promotoria também não ligou Okal a nenhum ataque colocado em prática.