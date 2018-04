Israel condiciona acordo sobre Gaza à libertação de soldado e irrita o Egito O governo de Israel decidiu ontem condicionar oficialmente qualquer acordo sobre a abertura das fronteiras da Faixa de Gaza à libertação do cabo israelense Guilad Shalit, sequestrado pelo Hamas em junho de 2006, quando tinha 19 anos. Aprovada de maneira unânime pelo gabinete de Segurança do primeiro-ministro Ehud Olmert, a medida deverá esfriar as negociações mediadas pelo Egito para alcançar um acordo durável entre Israel e o Hamas. A "intransigência" de Israel teria feito o Egito suspender ontem por tempo indeterminado o diálogo, noticiou a agência estatal de notícias Mena. A próxima rodada de reuniões no Cairo estava marcada para domingo. O presidente egípcio, Hosni Mubarak, já havia criticado no fim de semana o premiê Olmert, acusando-o de fazer retroceder as negociações e afirmando que a trégua não poderia ser "de modo nenhum" vinculada à libertação de Shalit. No entanto, os ataques mais duros contra a decisão de Olmert vieram do principal negociador israelense no Cairo, Amos Guilad. "Não entendo o que eles (os membros do gabinete do premiê) querem fazer. Insultar os egípcios? Nós já os insultamos. Agora é loucura, pura loucura", disse Guilad ao jornal israelense Maariv. Em troca de Shalit, o Hamas exige a libertação de 1.400 militantes detidos em prisões israelenses. Os nomes reivindicados pelo grupo islâmico deverão ser analisados pelo gabinete de Israel, que reluta em soltar militantes que tenham "as mãos sujas de sangue", como são chamados os palestinos que mataram cidadãos israelenses. "Os ministros (do gabinete de Segurança) entendem bem o preço que a libertação de Shalit terá. Acredito que eles apoiam a ideia", disse Mark Regev, porta-voz do premiê. Ontem, o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, declarou que o grupo "não tem objeções" para libertar Shalit, desde que suas reivindicações sejam respeitadas. Mas Barhoum voltou a defender a distinção entre as negociações sobre a abertura das fronteiras de Gaza das conversações para troca de prisioneiros entre o grupo e Israel.