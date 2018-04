Israel congela construções em Jerusalém Oriental A construção de novas casas de colonos israelenses em Jerusalém Oriental - território reivindicado por palestinos - foi congelada, anunciaram ontem autoridades do governo municipal. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vinha insistindo que as construções não seriam interrompidas, apesar da pressão dos Estados Unidos. Mas, segundo o vereador Meir Margalit, do partido Meretz, a decisão de congelar as construções partiu de seu gabinete. Até a noite de ontem, ainda não estava claro se a medida seria uma moratória formal nem por quanto tempo valeria.