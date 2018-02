Israel congela verba para colônias em terras palestinas O Ministério da Justiça de Israel impôs um congelamento inédito de todos os fundos destinados à ampliação das colônias judias em áreas palestinas, acusando os colonos de desviar o dinheiro para a construção de novos postos avançados nos territórios ocupados - postos que Israel deveria estar desmantelando. Enquanto isso, a liderança palestina tenta reunir apoio internacional contra o plano do premier israelense, Ariel Sharon, de anexar a Israel algumas colônias erguidas na Cisjordânia, território que os palestinos reivindicam para seu futuro Estado. O plano obteve apoio do presidente dos EUA, George W. Bush, que sugeriu que Israel não será obrigado a devolver todas as terras aos palestinos como parte de um acordo de paz definitivo.