Israel: construção de casas na Cisjordânia sobe 123,6% Israel iniciou a construção de mais que o dobro de casas em assentamentos na Cisjordânia em 2013 do que havia feito no ano anterior, revelaram dados do escritório central de estatísticas do país nesta segunda-feira. No levantamento anual sobre o mercado imobiliário israelense, o órgão apontou que tinham sido começadas obras de 2.534 novas unidades habitacionais nos assentamentos em 2013, aumento de 123,6% ante as 1.133 de 2012.