Israel construirá 3 mil casas em assentamentos na Cisjordânia Israel iniciou a construção de 3 mil casas em assentamentos judeus na Cisjordânia, o que pode prejudicar a tentativa de um novo acordo de paz com os palestinos, disse o grupo Peace Now, segundo informações da Reuters nesta quarta-feira, 21. Para que um novo acordo de paz seja possível, os palestinos exigem que Israel retire os assentamentos da Cisjordânia. Em 2005, o ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon determinou a retirada de toda as colonias judias da Faixa de Gaza. A construção de mais de 3 mil novas casas está em andamento, disse o grupo ativista, cuja base é em Jerusalém. Segundo o Peace Now, os 121 assentamentos construídos na região na Guerra do Oriente Médio, em 1967, são obstáculos para a paz com os palestinos. O relatório diz que a maioria das construções é realizada nos grandes assentamentos da Cisjordânia. Ao contrário do que ocorreu na faixa de Gaza, Israel afirma que não irá deixá-los por qualquer acordo de paz. "A expansão dos assentamentos indica a intenção de Israel de não se retirar de qualquer parte da Cisjordânia", disse o relatório. Os palestinos temem que a expansão dos assentamentos possa resultar na falta de terras suficientes para construir um Estado viável. Em seu relatório anual, o grupo disse que menos casas foram construídas em 2006 se comparado a 2005, e o número de assentamentos não subiu, embora a população tenha aumentado em 5%. Representado os moradores dos assentamentos, o movimento Yesha respondeu ao Peace Now por declaração dizendo que "os assentamentos continuarão aumentando de acordo com o crescimento da população". A Corte Mundial disse que os assentamentos são ilegais, segundo informações da Reuters.