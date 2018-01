Israel construirá muralha de alta tecnologia As autoridades israelenses resolveram construir um "muro de defesa", uma das práticas mais antigas da humanidade, com a desculpa de proteger-se de atentados e "infiltrações terroristas". Não se trata de uma simples parede, mas de um grande recinto dotado de sofisticados aparatos de defesa que se estenderá ao longo de 364 quilômetros da linha de demarcação entre o território de Israel e a Cisjordânia palestina. O primeiro passo foi dado pelo governo israelense. O ministro de Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, ordenou a conclusão das obras em seis meses. A construção desta barreira divisória foi anunciada no mesmo dia em que o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, denunciou o que chamou de "apartheid", a segregação racial que, segundo ele, é aplicada por Israel contra os palestinos. A obra, decidida pelo governo israelense depois de ter escutado os habitantes de centros povoados na fronteira com a Cisjordânia, não agrada aos colonos judeus estabelecidos em assentamentos na Cisjordânia nem os partidos de direita. Eles temem que o muro acabe por demarcar a fronteira política do Estado de Israel. Mas o muro será apenas uma parte acessória do aparato "defensivo" que consistirá em um sofisticado espaço no qual haverá câmeras e avançados sistemas de alarme eletrônico. O muro será bem alto e servirá principalmente para "evitar que os palestinos disparem" com armas de baixo calibre contra os centros habitados. Segundo o governo israelense, estas áreas serão as maiores beneficiárias. A ordem de início das obras foi emitida por Ben-Eliezer ao término de um encontro com representantes das cidades israelenses situadas a pouca distância da Cisjordânia. O custo foi calculado em aproximadamente US$ 200 milhões.