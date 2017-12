Israel construirá muro sobre reserva natural no deserto da Judéia O Ministério da Defesa israelense anunciou nesta quarta-feira que começará, nas próximas semanas, a construir um muro de separação que passará sobre uma reserva natural localizada no meio do deserto da Judéia, na Cisjordânia. Segundo informou a edição eletrônica do diário israelense Ha´aretz, o Ministério da Defesa levou em consideração o impacto da construção na paisagem e no ecossistema locais enquanto projetava o traçado do muro. A autoridade responsável pelos parques de Israel acredita, no entanto, que o muro será prejudicial, pois ele bloqueará a passagem de animais selvagens do deserto. A autoridade sugeriu que fossem utilizados soldados e sistemas eletrônicos de rastreamento em vez do muro. O muro que Israel constrói na Cisjordânia tem o objetivo de evitar a entrada de terroristas suicidas em seu território e manter a população palestina em zonas isoladas. A construção medirá cerca de 650 quilômetros de comprimento quando concluído.