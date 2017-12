Israel continua procurando por terroristas palestinos Pelo menos cem palestinos foram detidos pelo exército de Israel nas últimas 24 horas em uma série de incursões nas cidades de Tulkarem, Naplusa e Belém. Entre os detidos estão 8 palestinos procurados por Israel, acusados de pertencerem a grupos terroristas. Um deles é Issam Abu Bakher, secretário geral do movimento Al Fatah, em Naplusa Desde a ofensiva militar em abril, na Cisjordânia, o exército israelense tem feito incursões em cidades e localidades controladas pela Autoridade Nacional Palestina (ANP). O objetivo é frustrar futuros atentados e encontrar terroristas. Enquanto isso, os esforços para diminuir a violência na região continuam. Nas próximas horas, o representante de Política Exterior da Comunidade Européia, Javier Solana, deve se encontrar com o presidente Yaser Arafat e outros dirigentes palestinos. No domingo, é a vez dos israelenses se reunirem com Solana. O diretor da CIA, George Tenet, também deve chegar em Israel nas próximas 48 horas. Ele vai se reunir com o primeiro ministro Ariel Sharon para tratar de assuntos de segurança.