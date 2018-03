Israel continuará ao redor das cidades da Cisjordânia O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse que as tropas israelenses permanecerão ao redor das cidades para evitar que terroristas suicidas palestinos alcancem seus alvos. Ao ser questionado, em entrevista à emissora norte-americana Fox News Channel, se Israel pretende reocupar os territórios palestinos caso houver um novo atentado suicida, Sharon disse que é possível que as tropas israelenses tenham destruído grande parte da infra-estrutura terrorista, e acrescentou que a capacidade dos palestinos de promover novos ataques está reduzida. Mas se os atentados continuarem, Sharon disse: "se precisarmos entrar para prender alguém, prender um terrorista suicida de lá (...), faremos isso, como fizemos no passado". As informações são da Dow Jones.