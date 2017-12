Israel continuará bloqueando o Líbano por mar e ar Israel continuará bloqueando o Líbano por mar e ar, apesar da entrada em vigor do cessar-fogo, informou nesta segunda-feira um alto comando militar à rádio do Exército. "Manteremos o bloqueio até que Beirute formule um mecanismo efetivo que impeça a transferência de armas e munição ao sul do país", reduto da milícia xiita Hezbollah, informou o oficial. A ministra de Assuntos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, disse no domingo ao justificar a votação do Governo em favor da resolução da ONU para um cessar-fogo, que, em última instância, o cumprimento do acordo suporá um embargo de armas ao Hezbollah e "a tudo o que não for do Exército regular libanês". Retirada Um primeiro contingente de tropas israelenses começou a sair do Líbano, pouco depois da entrada em vigor do cessar-fogo da ONU, informou um porta-voz militar. No entanto, o porta-voz assinalou que "a maior parte das tropas seguirá no Líbano e a situação será avaliada para decidir sobre as futuras retiradas". A fonte não quis precisar quais tipos de tropas estão saindo do país árabe, onde nos últimos dois dias foram postados cerca de 30 mil soldados.