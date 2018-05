Israel critica ortodoxo por uso de símbolo do Holocausto Líderes políticos de Israel e sobreviventes do Holocausto fizeram fortes críticas hoje aos judeus ultraortodoxos que usaram símbolos da era nazista durante uma manifestação. Ontem, milhares de ultraortodoxos fizeram uma manifestação contra o que qualificaram como ataques a seu modo de vida. Muitos deles, inclusive crianças, vestiam pijamas listrados com a Estrela de Davi - similares aos uniformes dos prisioneiros dos campos de concentração da Alemanha nazista.