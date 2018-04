Israel decide libertar palestino em greve de fome

Adnan era porta-voz do grupo islâmico Jihad, responsável pela morte de dezenas de israelenses em ataques suicidas, mas não existe confirmação de que ele tenha participado de algum desses ataques violentos. O protesto de Adam foi o mais longo entre prisioneiros palestinos e causou mal-estar a Israel. A União Europeia e as Nações Unidas expressaram preocupações em relação ao caso e pediram Israel para dar um julgamento ao prisioneiro palestino.

Adnan, padeiro de profissão, ficou famoso no território palestino onde seus apoiadores fizeram uma série de manifestações em apoio a ele. As informações são da Associated Press.