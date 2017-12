Israel decide retomar negociações de paz com palestinos Israel decidiu nesta quarta-feira que voltará a negociar com os palestinos a paz na região, um dia após a suspensão de reuniões maratônicas devido ao assassinato de dois israelenses na Cisjordânia. De acordo com a Rádio Israel as negociações serão retomadas amanhã à tarde em Taba, no Egito. O primeiro-ministro Ehud Barak ordenou ontem o retorno para consultas dos líderes de sua equipe de negociadores depois de dois donos de um restaurante de Tel Aviv terem sido assassinados por pistoleiros mascarados na Cisjordânia. A decisão de retomar as negociações foi tomada numa reunião entre Barak e seus principais ministros na residência do premier em Jerusalém, informou a rádio.