Israel decidirá sozinho se atacará o Irã, diz general Israel tomará sozinho a decisão de atacar o Irã, declarou na noite de sábado o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, o general Benny Gantz. "Israel é o fiador central de sua segurança. O Estado de Israel deve se defender", argumentou o general Gantz em entrevista à televisão pública. Esta entrevista e outras que ele concedeu coincidem com a chegada a Israel do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Tom Donilon, para realizar "consultas com funcionários de alto escalão sobre diversos temas, entre eles Irã, Síria e questões relativas à segurança da região". Segundo o general Gantz, o Irã não apenas é um "problema israelense", mas também "um problema regional e mundial".