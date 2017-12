Israel declara Arafat responsável por ataques e rompe contatos Israel cortou nesta quinta-feira (pelo horário local) os contatos com o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, acusando-o de ser "diretamente responsável" pelos ataques que deixaram 10 israelenses mortos e mais de 30 feridos nesta quarta-feira. A atitude parece enterrar os esforços norte-americanos para negociar uma trégua para pôr fim aos mais de 14 meses de violência entre israelenses e palestinos. Um comunicado emitido pelo governo de Israel após reunião do Gabinete de Segurança em Tel Aviv acusa Arafat de ser "diretamente responsável por uma série de ataques e, portanto, ele não é mais relevante para Israel, e Israel não mais terá nenhuma ligação com ele". Após a reunião, o ministro da Justiça, Meir Sheetrit, disse que não haveria mais contatos entre o Estado judeu e Arafat ou a Autoridade Palestina por ele liderada. Isto inclui as reuniões entre comandantes de segurança, afirmou. "Nós negociamos com os palestinos em todos os níveis durante dois anos", disse Sheetrit. "Agora é o momento de Israel defender-se." Mas fontes do governo israelense garantiram que a decisão de suspender os contatos com Arafat não significa que Israel pretenda atacá-lo fisicamente. "Acreditamos que Arafat não pode ser nosso sócio no processo de paz e não podemos contar com ele. Mas isto não significa que Israel tenha a intenção de acabar com a Autoridade Palestina", disse Sheetrit. "Não existe nenhuma ordem de ataque contra Arafat", garantiu Gideon Saar, secretário de governo israelense. O enviado norte-americano Anthony Zinni passou as duas últimas semanas tentando implementar uma trégua acertada em maio, mas que ainda não saiu do papel. Ele reuniu-se em três oportunidades com comandantes de segurança israelenses e palestinos, mas as sessões terminaram em discussões, com um lado acusando o outro pelo prosseguimento da violência. Após dois atentados suicidas ocorridos no começo do mês em Jerusalém e Haifa, o gabinete israelense classificou a Autoridade Palestina como "entidade que apóia o terrorismo", mas autorizou a retomada dos contatos alguns dias depois. Na ação mais sangrenta desta quarta-feira, dez pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas em uma emboscada armada por extremistas palestinos diante do assentamento judaico de Immanuel, na Cisjordânia. Pouco depois, caças-bombardeiro F-16 de Israel atacaram alvos da segurança palestina na Faixa de Gaza e Cisjordânia. Uma bomba foi detonada por controle remoto quando passava um ônibus vindo de Tel-Aviv, perto da entrada da colônia de Immanuel, situada perto da cidade autônoma palestina de Nablus, no norte cisjordaniano. Pouco depois, três palestinos lançaram granadas contra o veículo e abriram fogo de metralhadora contra passageiros do ônibus e de carros atingidos pela explosão e também contra as equipes de socorro recém-chegadas ao local. Um dos atacantes foi morto por um motorista israelense, que lançou o carro sobre ele, e os outros dois fugiram. Quase simultaneamente, dois atacantes-suicidas explodiram bombas atadas a seus corpos no assentamento judeu de Gush Katif, na Faixa de Gaza, ferindo vários colonos. Os atacantes morreram. O atentado contra o ônibus israelense foi reivindicado por duas organizações - os fundamentalistas islâmicos do Hamas e as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa - facção armada da Fatah, grupo a que pertence o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat. Um comunicado conjunto dizia que o ataque era "em resposta aos assassinatos, seqüestros e detenções" de membros dessas organizações, numa referência às recentes incursões dos militares israelenses nos territórios ocupados para prender e matar palestinos acusados de planejar e realizar atentados. A AP condenou os atentados palestinos e anunciou à noite o fechamento de todos os escritórios, bem como instituições educacionais e de saúde do Hamas e de outro grupo radical islâmico, a Jihad Islâmica, mas não mencionou as brigadas da Fatah. O desmantelamento dos grupos radicais vem sendo exigido por Israel, Estados Unidos e, mais recentemente, pela União Européia (UE). Cerca de uma hora mais tarde, quatro caças-bombardeiro F-16 de Israel atacaram um posto das forças de segurança palestina na Faixa de Gaza e bombardearam Nablus. Tanques israelenses cercaram Ramallah, onde se encontra Arafat. Não há informações sobre vítimas.