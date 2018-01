Israel declara "guerra generalizada" contra o grupo Hamas O governo de Israel declarou "guerra generalizada" contra o grupo palestino Hamas e outras organizações responsáveis por atos terroristas. Declaração divulgada após reunião do gabinete de governo israelense também anuncia que haverá uma intensificação das ações militares contra alvos palestinos na Cisjordânia. A declaração também anuncia o "congelamento" dos contatos diplomáticos de Israel com a Autoridade Nacional palestina, até que o governo do primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, mostre que vai agir contra os grupos extremistas. As informações são da rede de televisão CNN, citada pela Dow Jones.