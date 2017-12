Israel decreta toque de recolher em Beit Hannun O Exército israelense assumiu o controle da cidade palestina de Beit Hannun, ao norte da Faixa de Gaza, depois de um ofensiva durante a madrugada de sábado, informou o serviço palestino de segurança. Pelo menos seis palestinos, na sua maioria policiais, ficaram feridos durante o ataque e várias pessoas relacionadas com o movimento islâmico palestino Hamas foram detidas. Depois de tomar o centro da cidade, as tropas israelenses tomaram posição junto a casa de Salah Shata, chefe local do Hamas, e decretaram toque de recolher na cidade. É a primeira vez que Israel decreta toque de recolher na Faixa de Gaza desde a instalação da Autoridade Palestina, em 1994.