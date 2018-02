Israel defende pressão sobre Irã em questão nuclear O ministro da Inteligência de Israel, Yuval Steinitz, disse neste domingo, 16, que as potências mundiais devem manter a pressão sobre o Irã em relação ao seu programa nuclear, apesar da eleição para presidência do moderado Hasan Rowhani. Rowhani obteve mais de 50% dos mais de 36 milhões de votos na eleição que aconteceu nesta sexta-feira, 14, e prometeu seguir uma política de interação com o resto do mundo.