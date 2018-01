Israel demole casas de militantes do Hamas Tropas israelenses demoliram nesta sexta-feira as casas de dois militantes do Hamas que praticaram atentados suicidas. O exército retaliou dois atentados, um da semana passada e outro de 2002. Abed al-Kader abu-Salim se explodiu num ponto de ônibus em Tel-Aviv, deixando oito mortos. Shadi al-Tubassi fez atacou um café na cidade de Haifa em março de 2002 matando, além de si mesmo, 15 israelenses. Suas casas, demolidas hoje, ficavam na Cisjordânia.