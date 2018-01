Israel derruba 30 casas e uma mesquita em Gaza Escavadeiras do Exército israelense derrubaram 30 casas e uma mesquita deste campo de refugiados, dizem autoridades palestinas, acusando o governo israelense de destruir lares para ampliar uma área de segurança militar. Já os militares disseram que foram visadas apenas casas da onde partiram tiros contra soldados israelenses, mas não informaram quantas estruturas foram derrubadas. O governador de Rafa, Majed Agha, disse que 400 palestinos ficaram desabrigados. Moradores em pânico jogavam seus pertences pelas janelas ao mesmo tempo em que as paredes e vigas começavam a ceder. Uma mulher, agitando uma bandeira branca, não conseguiu convencer o motorista da escavadeira a esperar a retirada dos móveis da casa. Na Cisjordânia, tropas israelenses tentavam desmantelar uma sinagoga erguida num assentamento ilegal e tiveram de enfrentar ativistas judeus. Cerca de 150 pessoas tentaram deter os soldados com barricadas de pneus em chamas e pedras. Três soldados se feriram e 14 colonos foram presos.