Israel derruba avião libanês A Força Aérea de Israel derrubou hoje um pequeno avião libanês, depois que o aparelho atravessou o espaço aéreo de Israel ao longo da costa mediterrânea. Segundo informações oficiais, aviões e helicópteros israelenses tentaram se comunicar com o avião Cessna, que saiu de Beirute, capital do Líbano, mas o piloto, aparentemente a única pessoa a bordo, não quis se comunicar nem se identificar. Depois de 15 minutos, o avião foi derrubado, disse o porta-voz do exército israelense, Jacob Dallal. "O aparelho saiu de Beirute e vinha em nossa direção, por isso ficamos em alerta", disse o brigadeiro Ron Kitrey. "Assim que ele entrou em nosso espaço aéreo, nossos aviões e helicópteros acompanharam a aeronave", informou Kitrey, acrescentando que o avião foi derrubado ao norte de Tel Aviv. O exército de Israel está em alerta para ataques do grupo terrorista Hezbollah nesta quinta-feira, quando os libaneses comemoram um ano da retirada das tropas israelenses do sul do Líbano. O Hezbollah continuou a lançar ataques esporádicos em um pedaço de terra ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel. Os israelenses também alegam que o Hezbollah tem ajudado os palestinos em seus ataques contra o exército de Israel.