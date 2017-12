Israel desativa carro-bomba com 600 kg de explosivos A polícia israelense informou nesta quinta-feira que um carro-bomba foi encontrado na região norte de Israel. Aproximadamente 600 kg de explosivos e dois barris com gasolina e pedaços de metais estavam no carro. Segundo a polícia, a bomba foi encontrada depois que uma pessoa presenciou dois carros suspeitos em alta velocidade, na madrugada desta quarta-feira, em Binyamina, a 60 km ao norte de Tel-Aviv, na fronteira entre Israel e Cisjordânia. Ele, então, resolveu seguir os carros. Minutos depois, os motoristas abandonaram os veículos e fugiram. O esquadrão antibomba foi chamado para detonar os explosivos, que destruiu completamente um dos veículos. A polícia não acredita que os dois fugitivos iriam promover um atentado suicida, já que foi encontrado um telefone celular na bomba. Com isso, os explosivos seriam ativados a distância por controle remoto.