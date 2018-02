Israel desiste de deportar parentes de terroristas Autoridades israelenses, confrontadas com a repercussão internacional e com uma decisão definitiva do procurador-geral, reconheceram hoje que é impossível deportar os parentes de terroristas suicidas, a menos que esses parentes estejam ligados diretamente aos ataques. Também neste domingo, uma autoridade palestina disse que o chanceler israelense, Shimon Peres, havia dito que as tropas de Israel poderiam se retirar de duas cidades da Cisjordânia - Belém e Hebron - nos próximos dias. Autoridades israelenses negaram a informação. Na sexta-feira, autoridades de Israel haviam declarado que estava em estudo a possibilidade de deportar para a Faixa de Gaza 21 pessoas detidas na Cisjordânia e que eram parentes de suspeitos pelos ataques da última semana, que mataram 12 moradores de Israel. Embora o governo israelense tenha frisado a posição de que a deportação só ocorreria se fosse encontrada uma base legal, a idéia foi condenada pela comunidade internacional e causou ultraje entre os palestinos. Hoje, o gabinete do procurador-geral Elyakim Rubinstein emitiu uma declaração afirmando que apenas pessoas ?diretamente envolvidas? nos ataques poderiam ser vistas como passíveis de deportação. É praxe que o governo da Israel siga as recomendações do procurador, e autoridades deixaram claro que este seria o caso.