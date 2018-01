Israel desmantelará parte do muro na Cisjordânia O governo de Israel removerá parte da barreira que vem sendo erguida na Cisjordânia. O trecho a ser derrubado havia isolado uma cidade palestina. A decisão é anunciada poucos dias antes do início de audiência na Corte de Haia sobre a legalidade da barreira. A remoção do trecho de nove quilômetros parece ter a intenção de reduzir as críticas ao traçado da barreira, que em diversos pontos invade território palestino e prejudica o dia-a-dia da população, isolando trabalhadores de seus empregos, populações de hospitais e escolas. O trabalho de remoção terá início no domingo. Será eliminado o trecho que isola a cidade de Baka al-Sharkia do restante da Cisjordânia, informa uma autoridade israelense que pediu para não ter o nome revelado.