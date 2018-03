Israel desocupa as cidades de Qalqilya e Tulkarem O Exército israelense terminou na madrugada desta terça-feira a sua retirada das cidades palestinas de Qalqilya e Tulkarem, ao norte da Cisjordânia, mas continuará com tropas nas proximidades. "As forças israelenses terminaram sua missão em Qalqilya e Tulkarem e ficaram agora em novas posições em torno destas cidades", informou um porta-voz do Exército de Israel, que concluiu afirmando que as operações militares continuarão em outras áreas da Cisjordânia. Exemplo disso foi a ofensiva de Israel em Dura na manhã desta terça-feira, onde pelo menos dois palestinos morreram. Responsáveis da segurança palestina informaram que tanques e helicópteros israelenses ocuparam totalmente a cidade ao sul de Hebron. Israel disse que a operação serve para "capturar palestinos procurados e apreender armas".