Israel destrói acessos internos do QG de Arafat Tanques israelenses começaram a demolir o segundo andar de uma passarela que liga as duas partes do prédio oficial do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, separando-o da maioria de suas forças de segurança, disse o assistente de Arafat, Nabil Abu Rdeneh. Arafat, que está passando pelo mais apertado cerco israelense, pediu ajuda mundial após tropas terem explodido prédios que fazem parte de seu quartel general, começado a cavar uma trincheira profunda e circundado seu edifício de arame farpado.