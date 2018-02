Israel destrói prédio onde morou militante do Hamas Caças-bombardeiros F-16 e helicópteros Apache da Força Aérea israelense atacaram, neste domingo, com foguetes, um prédio palestino na Faixa de Gaza e o destruíram, informaram funcionários do governo israelenses. O ataque ocorreu na localidade de Qarara, perto da cidade de Khan Younis e, segundo fontes palestinas, causou ferimentos em dez pessoas, atingidas por escombros. "Não havia ninguém no prédio na hora do bombardeio", disseram testemunhas. Esta foi a primeira incursão da Força Aérea israelense contra alvos palestinos na região em várias semanas. No tumulto que se seguiu ao ataque, um palestino estava sendo julgado em Gaza por suposta colaboração com o Estado judeu para matar palestinos quando foi assassinado por extremistas islâmicos, disse um juiz. Em outro incidente, um jovem palestino foi morto na Faixa de Gaza durante incursão de tanques israelenses na região, disseram testemunhas. Na Cisjordânia, soldados de Israel assassinaram um jovem de 24 anos que teria tentado atacar soldados em um jipe, informou o Exército. O edifício destruído no ataque aéreo foi residência de Ahmed Abdel Wahab, um militante do Hamas - grupo fundamentalista palestino contrário aos acordos de paz com Israel - morto há cinco meses num frustrado ataque a um assentamento judaico na Faixa de Gaza. O edifício vinha sendo habitado por um tio do ativista morto também procurado por Israel. "Os mísseis atingiram em cheio o prédio, que ruiu parcialmente", destacaram as testemunhas. A incursão aérea é apontada como represália israelense a um ataque de morteiros palestino na madrugada de deste domingo contra o assentamento judaico de Kfar Daron (perto da Faixa de Gaza), que não fez nenhuma vítima. Todos atentados à bomba cometidos recentemente contra Israel foram atribuídos pelas próprias autoridades israelenses a extremistas palestinos suicidas procedentes da Cisjordânia. Mas atiradores palestinos têm atacado periodicamente assentamentos judaicos na Faixa de Gaza, provocando represálias israelenses. Neste domingo, as autoridades israelenses divulgaram mais uma foto de um suposto menino palestino armado com pistola e fuzil apreendida durante incursão em cidades palestinas na Cisjordânia. E reiteram acusações de que os palestinos promovem o ódio aos judeus entre as crianças. No plano político, o primeiro-ministro de Israelense, Ariel Sharon, deu sinal verde neste domingo ao chanceler israelense, Shimon Peres, para se reunir com dirigentes palestinos para debater o reinício dos contatos (interrompidos no dia 8), com os novos ministros palestinos. Um encontro entre Peres e uma delegação de palestinos com essa finalidade estava marcado para este sábado, mas acabou sendo adiado. "Vamos manter conversações com a delegação de palestinos nos próximos dias", informou Peres sem, no entanto, fixar uma data. É muito provável que Sharon e os ministros Benyamin Ben-Eliezer, da Defesa, e Sylvan Shalon, das Finanças, participem da fase inicial das negociações, segundo deram a entender assessores do primeiro-ministro. O chanceler israelense havia mantido contatos no dia 7, em Jerusalém, com o ministro das Finanças palestino, Salam Fayad, e no dia seguinte com os ministros Addelrazek al-Yahya, do Interior, e Saeb Erekat, de Assuntos Sociais. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO