Israel detém 14 palestinos e milícias disparam três foguetes O Exército israelense deteve na madrugada desta segunda-feira 14 palestinos procurados pelos organismos de segurança em diferentes pontos da Cisjordânia, enquanto milicianos palestinos na Faixa de Gaza dispararam três foguetes contra solo israelense. Segundo a imprensa local, entre os detidos se encontram membros do Movimento de Resistência Islâmica Hamas, da Jihad Islâmica e do braço armado do grupo nacionalista Fatah. Durante as detenções, milicianos palestinos detonaram uma bomba durante a passagem das forças israelenses, mas ninguém ficou ferido. Por outro lado, milicianos palestinos dispararam esta manhã três foguetes Qassam da Faixa de Gaza contra território israelense. Um dos projéteis caiu na cidade de Sderot, a poucos quilômetros de Gaza, e quatro pessoas tiveram de receber atendimento médico. Os outros dois foguetes caíram fora da cidade e não provocaram danos ou feridos, informou a rádio pública israelense.