Israel detém 16 palestinos na Cisjordânia Soldados israelenses detiveram 16 palestinos procurados em uma série de buscas em vilarejos da Cisjordânia, que começou na sexta-feira à noite e terminou na madrugada de hoje. Os soldados também entraram no campo de refugiados Balata, vasculharam casa por casa e dispararam balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo contra palestinos que atiravam pedras. Segundo testemunhas palestinas, cinco pessoas ficaram levemente feridas e várias outras foram detidas. Os soldados também lançaram bombas de gás em uma escola para meninas no campo de Balata, localizado perto da cidade de Nablus disseram testemunhas. Os militares negaram ter lançado as bombas de gás contra qualquer prédio e disseram que a incursão era uma operação de rotina na busca de militantes e armas.