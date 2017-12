Israel detém dois palestinos e três colonos As forças de segurança israelenses detiveram dois palestinos depois de uma explosão perto de um assentamento judaico na Cisjordânia e três colonos após a queima de quatro veículos em uma aldeia palestina, informou a rádio pública israelense. Perto do assentamento de Neve Daniel, do bloco de Gush Etzion, ao sul de Jerusalém, um explosivo foi detonado sem causar feridos. O Exército acabou detendo dois palestinos que tentavam fugir da região. Por outro lado, cerca de 50 policiais invadiram nesta sexta-feira o assentamento de Yitzhar, na busca pelos que queimaram quatro veículos na aldeia palestina de Ain Abus. Três colonos foram detidos sob suspeita de terem incendiado na quinta-feira três carros e um trator. Um dos habitantes de Ain Abus declarou que na noite de quinta-feira viu três colonos em um carro que ia em direção a Yitzhar, seguiu-os e chamou a polícia. Além disso, a polícia deteve um israelense que supostamente ajudou os colonos.