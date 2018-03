Israel detém porta-voz do Hamas Tropas do exército israelense detiveram na madrugada passada Farhat Assad, destacado porta-voz do grupo islâmico Hamas, nas imediações da cidade cisjordaniana de Ramallah, informaram fontes palestinas e testemunhas. As fontes disseram que soldados israelenses entraram na localidade de Al-Tira, cercaram a casa de Assad e posteriormente o capturaram e ataram suas mãos. O porta-voz do grupo fundamentalista em Gaza, Sami Abu Zuhri, considerou a detenção como "parte da campanha israelense" contra "o povo palestino, em geral, e contra o Hamas, em particular". Em declarações a meios de comunicação em Gaza, Zuhri acrescentou que "a busca e as detenções de dirigentes do Hamas em Jerusalém e na Cisjordânia não desviarão o grupo de servir ao povo palestino em sua causa justa". Assad, que também trabalhava como funcionário do Ministério palestino para Assuntos de Prisioneiros, foi libertado de uma prisão israelense em setembro passado. As aldeias e cidades da Cisjordânia continuam sendo testemunhas diárias de operações e incursões do exército israelense para prender suspeitos e "procurados" pelos organismos de segurança. Além disso, militares israelenses cercaram na manhã desta terça-feira a casa de um palestino procurado pelos organismos de segurança. Após horas de cerco e disparos contra a casa, as forças israelenses abandonaram o lugar ao perceberem que o suspeito não estava em seu interior.