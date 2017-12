Israel detém suposto seqüestrador de soldados no Líbano O Exército israelense deteve no Líbano um dos seqüestradores dos dois soldados cuja captura, em 12 de julho, desencadeou a atual crise, informou o chefe dos serviços de inteligência do Exército, Amos Yadlin. (Veja histórico da crise, no especial "Tensão no Oriente Médio", relacionado nos links ao lado) O militar revelou a informação em um comparecimento perante o Conselho de Ministros, no qual, no entanto, se negou a revelar o lugar exato onde o miliciano foi detido. Uma porta-voz militar informou posteriormente que um dos 20 milicianos do grupo xiita Hezbollah que o Exército deteve até agora confessou que era um dos seqüestradores dos dois soldados. O indivíduo foi detido pelas forças especiais israelenses em uma operação há poucos dias. O canal "10" da televisão israelense afirmou que o homem participou da captura de um dos soldados, Eldad Regev, mas o Exército não confirmou esta informação, que significaria que os seqüestradores levaram os dois soldados a lugares diferentes após capturá-los. A porta-voz também não quis informar se o guerrilheiro capturado deu informações sobre o paradeiro e o estado de saúde dos seqüestrados.